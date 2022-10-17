Шведский парламент избрал Кристерссона на пост премьер-министра
Ульф Кристерссон. Обложка © Getty Images / Nils Petter Nilsson
Шведский парламент избрал лидера Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона новым премьер-министром страны. Голосование состоялось сегодня.
Так, за кандидатуру Кристерссона проголосовало 176 парламентариев, при этом против высказалось 173 человека. Сама УКП входит в правую коалицию, одержавшую победу на парламентских выборах, прошедших 11 сентября. Тогда коалиция набрала 49,5% голосов и получила 68 мандатов.
58-летний Ульф Кристерссон с 2017 года является председателем УКП. В разные годы он работал в муниципалитетах Эскильстуна и Стокгольма, а также занимал должность министра здравоохранения и социальных дел.
А ранее Лайф сообщал, что председателем Палаты депутатов Италии избрали Лоренцо Фонтану. Этот 41-летний политик известен как поклонник президента России Владимира Путина. Кроме того, Фонтана зарекомендовал себя противником гражданских союзов для однополых пар и противником абортов.