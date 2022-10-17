Шведский парламент избрал Кристерссона на пост премьер-министра

Шведский парламент избрал лидера Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона новым премьер-министром страны. Голосование состоялось сегодня.

Так, за кандидатуру Кристерссона проголосовало 176 парламентариев, при этом против высказалось 173 человека. Сама УКП входит в правую коалицию, одержавшую победу на парламентских выборах, прошедших 11 сентября. Тогда коалиция набрала 49,5% голосов и получила 68 мандатов.

58-летний Ульф Кристерссон с 2017 года является председателем УКП. В разные годы он работал в муниципалитетах Эскильстуна и Стокгольма, а также занимал должность министра здравоохранения и социальных дел.