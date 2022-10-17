ЕС расширил санкции против Ирана, включив в список полицию нравов

Евросоюз ввёл санкции против одиннадцати физических и четырёх юридических лиц Ирана в связи с репрессиями в стране. Об этом говорится в тексте нормативного акта, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Из публикации следует, что ограничения вводятся в том числе в отношении местной полиции нравов — основного подразделения религиозной полиции правоохранительных сил Исламской Республики Иран. Этот орган был создан в 2005 году, сменив ранее существовавшие учреждения аналогичного характера. Его миссия заключается в обеспечении в общественных местах исламского дресс-кода.