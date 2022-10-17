ЕС расширил санкции против Ирана, включив в список полицию нравов
Евросоюз ввёл санкции против одиннадцати физических и четырёх юридических лиц Ирана в связи с репрессиями в стране. Об этом говорится в тексте нормативного акта, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Из публикации следует, что ограничения вводятся в том числе в отношении местной полиции нравов — основного подразделения религиозной полиции правоохранительных сил Исламской Республики Иран. Этот орган был создан в 2005 году, сменив ранее существовавшие учреждения аналогичного характера. Его миссия заключается в обеспечении в общественных местах исламского дресс-кода.
"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, одиннадцать человек и четыре организации должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", — говорится в тексте документа Евросоюза.
Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. В полиции нравов же утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
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