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17 октября, 11:21

Москвичам рассказали, стоит ли ждать снега на этой неделе

Синоптик Синенков: Снега в Москве на этой неделе не будет

Снега в Москве на этой неделе не будет. Об этом в беседе с "Радио Sputnik" заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На этой неделе о каком-то снеге в Москве не приходится говорить. В среднем первый неустойчивый снежный покров в Москве бывает 25–26 октября", — отметил он.

По словам эксперта, для появления первого снега важно соблюдение двух условий: отрицательные температуры и осадки. Синенков добавил, что в воздухе зимние пушинки могут появиться и при одном-трёх градусах выше нуля. Однако на этой неделе низких температур, как и осадков, ждать не стоит, подчеркнул синоптик.

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Ранее синоптик Вильфанд рассказал, что первый снег может выпасть в Московском регионе уже в пятницу. По словам специалиста, он будет сочетаться с дождём.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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