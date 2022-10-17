Военный комиссар Москвы: Столица выполнила план по частичной мобилизации

Москва в полном объёме выполнила мобилизационные задания Минобороны РФ. Об этом заявил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев, поблагодарив всех, кто достойно и с честью взял на себя почётную обязанность по защите Родины.

"Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время", — цитирует Локтева агентство "Москва".

Военком поблагодарил Правительство Москвы за содействие в открытии мобилизационных пунктов, запуске горячих линий, организации помощи и поддержки как самим мобилизованным, так и членам их семей.

Локтев добавил, что москвичи продолжают записываться в добровольцы, их количество исчисляется сотнями.