Военный комиссар Москвы: Столица выполнила план по частичной мобилизации
Москва в полном объёме выполнила мобилизационные задания Минобороны РФ. Об этом заявил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев, поблагодарив всех, кто достойно и с честью взял на себя почётную обязанность по защите Родины.
"Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время", — цитирует Локтева агентство "Москва".
Военком поблагодарил Правительство Москвы за содействие в открытии мобилизационных пунктов, запуске горячих линий, организации помощи и поддержки как самим мобилизованным, так и членам их семей.
Локтев добавил, что москвичи продолжают записываться в добровольцы, их количество исчисляется сотнями.
Напомним, ранее сегодня мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. По его словам, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв