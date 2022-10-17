Женщинам и супругам мобилизованных помогут с трудоустройством, заявили в ЕР

Женщинам и жёнам призванных в рамках частичной мобилизации будет оказана особая помощь по трудоустройству. Такая поддержка реализуется согласно проекту "Моя карьера с "Единой Россией", заявил замруководителя партии Андрей Исаев на ВКС о первых итогах проекта.

"Хочу обратить ваше внимание на ещё одно важное решение, которое было принято в партии. Это наше решение о том, чтобы в качестве отдельного направления в рамках нашего проекта выделить крайне важную тему трудоустройства женщин", — подчеркнул депутат.

По его словам, президент России Владимир Путин 7 октября подписал законопроект, согласно которому бронируется рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на спецоперацию на Украине. В документе также указывается, что без письменного согласия супруги таких военных, если они воспитывают несовершеннолетних детей, не могут быть отправлены в командировки, а также привлечены к сверхурочной работе или работе в выходные и праздничные дни.

Исаев подчеркнул, что задачей депутатов является добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно исполнялись, а новые трудовые права, появившиеся у россиянок, не нарушались. Член нижней палаты парламента Татьяна Дьяконова будет курировать данный проект. Она же и предложила расширить категорию граждан, которым нужно оказать помощь.

"Добавить жён тех, кто несёт сегодня службу: жёны мобилизованных, жёны военнослужащих, уволенных с военной службы, отдельная категория сотрудников, которые несут службу в органах внутренних дел, в федеральной противопожарной службе, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, ветеранов боевых действий", — заявила Дьяконова.

По её словам, важно разработать механизм, согласно которому появится возможность оставить ребёнка на время прохождения переподготовки. А ещё депутат уверена, что помощь женщинам в рамках профподдержки перед повышением квалификации является необходимой и должна работать чётко.