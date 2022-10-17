Какие гарантии, льготы и выплаты получат жёны мобилизованных С 22 сентября начались выплаты и заработали меры поддержки для семей мобилизованных. На что могут рассчитывать жёны и дети призванных — разбирался Лайф. 16 октября, 21:40 Обложка © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

По указу президента граждане, призванные в ходе частичной мобилизации в ряды Российской армии или самостоятельно записавшиеся в добровольческие отряды для участия в специальной военной операции (СВО), приравниваются в правах на льготы к профессиональным военнослужащим. Соответственно, и семьи всех участников СВО могут рассчитывать на те льготы и гарантии, которые положены военнослужащим.

Сейчас уже практически в каждом регионе РФ предусмотрены отдельные виды льгот и выплат, в числе которых прежде всего единовременная материальная помощь, а также некоторые виды персональных льгот. Например, в Нижегородской области и в Адыгее для семей мобилизованных отменили плату за детские сады; в Калмыкии тем, у кого в семье есть участники СВО, будут возмещать треть расходов по коммунальным платежам; в Москве утвердили пакет мер городской поддержки семей мобилизованных, которые охватывают не только детей, но также супругу и родителей. В других регионах набор компенсаций членам семей мобилизованных может быть разнообразным. Например, в Орловской области для них установили льготный проезд в общественном транспорте, в Ханты-Мансийске и Саратовской области — дополнительные выплаты на школьников, в Туве — снижение тарифов на отопление и т.д. При этом за членами семей участников СВО сохраняются и федеральные преференции .

Поддержка для женщин с детьми

В настоящее время “детские” выплаты для жён военнослужащих предусмотрены в виде двух пособий: единовременная выплата беременной жене военнослужащего. Право на неё есть у супруги мобилизованного в том случае, если срок её беременности составляет не менее 180 дней. Указанная помощь выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, её текущий размер 32 420 рублей 77 копеек (Постановление Правительства РФ № 57 );

); повышенное социальное пособие. Его назначают при наличии у призванного ребёнка в возрасте до трёх лет. Сейчас размер данной выплаты составляет 13 894,61 рубля (статья 12 закона 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"). Выплата данной помощи прекращается, когда отец завершит службу.

Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Кроме того, всем детям военнослужащих в первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях (п. 6 статьи 19 закона 76-ФЗ "О статусе военнослужащих").

Кредитные каникулы

Согласно статистике Центробанка, на начало осени нынешнего года россияне взяли кредитов и займов на сумму 1 728 582 млн рублей, то есть кредитные обязательства есть у большинства трудоспособного населения. Поэтому логично, что призванные в рамках частичной мобилизации озаботились вопросом, как теперь погашать кредиты, ведь иначе банк может взыскать их через суд. Для разрешения этой ситуации был принят специальный закон , который определил, что призванные военнослужащие, добровольцы и члены их семей имеют право на кредитные каникулы. Для этого достаточно любым способом уведомить кредитора о наличии в семье участника СВО. Сделать это возможно в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. А если заёмщик погибнет или получит инвалидность первой группы, кредит будет списан целиком.

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— Важнейшим плюсом принятого закона является положение, согласно которому кредитные каникулы могут оформить супруги мобилизованных и те, кто находится на иждивении призванных, — отметил кандидат экономических наук Олег Абелев. — Логика тут простая: даже если кредит оформлен на жену, скорее всего, погашение велось из семейного бюджета, теперь муж не получает зарплату, а только военное довольствие, но не факт, что у мужчины есть техническая возможность на регулярной основе делать переводы. Очевидно, что члены семьи участника СВО от этого страдать не должны.

Трудовые гарантии

Внесены поправки в трудовое законодательство, которые закрепили за участниками СВО специальные гарантии: сохранение рабочего места, должности, учёт трудового и специального стажа. Помимо этого, установлены специальные условия и для членов семей мобилизованных. Если один родитель мобилизован, то другого с ребёнком до 14 лет нельзя привлекать без его согласия к сверхурочным, командировкам, а в случае сокращения штата членам семьи участников спецоперации должны отдавать приоритетное право в оставлении на работе. Кроме того, депутаты Госдумы предложили сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для жён мобилизованных, у которых есть как минимум один ребёнок.

Свадьба вне очереди

Среди необычных льгот семьям мобилизованных — регистрация брака вне очереди. Обычно регистрацию данного события назначают не ранее чем через месяц после подачи заявления. Но для тех, у кого на руках повестка, правила другие. Будущие супруги должны обратиться в Управление ЗАГС региона, где проживает один из них, либо по месту нахождения войсковой части. Свадьба пройдёт в течение суток, на практике молодожёнов расписывают в день обращения.

Особенности при разводе и востребовании алиментов

Если мобилизованный и его жена решили, что их брак закончен и у пары нет несовершеннолетних детей и имущественных претензий друг к другу, оформить развод можно без обращения в суд через ЗАГС, МФЦ или портал "Госуслуги". Для этого каждый из супругов должен подать заявление о согласии на развод, далее всё произойдёт автоматически. Это можно сделать одним днём сразу после получения повестки.

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А вот если есть дети или алиментные претензии, всё сложнее, без суда не обойтись. Но очевидно, что мобилизованный не сможет являться на судебные заседания, единственный для него выход — отправить в суд представителя. Для этого нужно будет оформить доверенность у нотариуса или командира воинской части. Правда, даже после судебного решения с алиментами не всё так просто. Теоретически право на них безусловно, однако на практике с фактической выплатой могут быть задержки не по вине плательщика.

Специалисты указывают, что проще всего получить алименты с мобилизованных, если должник сам перечисляет деньги, однако тут могут быть сложности, так как в зоне боевых действий не всегда возможно подключиться к мобильному банку. Другой вариант — оформить выплаты через работодателя, то есть Минобороны, но и в этом случае всё работает, если исполнительный документ передаёт сам должник.

— Всё дело в сложностях с передачей информации из военкомата и воинских частей приставам, ведь система документооборота между ведомствами ещё не налажена, — пояснила юрист компании S&K Family Law Екатерина Самакаева. — Получателем алиментов желательно знать, к какому военкомату был прикреплён бывший супруг, чтобы помочь приставу сделать все необходимые запросы.

С этим мнением согласна и Ирина Калинина, адвокат, управляющий партнёр международной юридической компании Legal World: — Юридически алиментные обязательства никуда не исчезают, однако многое зависит от приставов, поэтому в некоторых случаях имеет смысл самостоятельно передавать исполнительный лист в банк должника.

Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV Считаете ли вы установленные льготы для семей мобилизованных достаточными? 0 Да, если учитывать региональные и федеральные льготы Нужны дополнительные, например компенсация проезда на транспорте Нужно увеличить размер выплат по уже существующим льготам

Авторы Максим Греков