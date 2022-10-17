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17 октября, 11:16

Из Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ сбежал тигр Ермак

<p>Тигр Ермак. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/nash_etnomuzey?z=photo-28746829_457240157/wall-28746829_1411" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Этнографический музей народов Забайкалья</a></p>

Тигр Ермак. Обложка © VK / Этнографический музей народов Забайкалья

Тигр Ермак сбежал из клетки в Этнографическом музее народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора Бурятии.

"Самец тигра Ермак сбежал из клетки в районе 16:00 (11:00 мск). Он не вышел за территорию музея", — приводит РИА "Новости" слова неназванной собеседницы.

Сейчас на месте работают ветеринары и представители МЧС, чтобы усыпить хищника и вернуть обратно. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. Директор учреждения Алексей Маладаев добавил, что тигр ведёт себя спокойно и неагрессивно.

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Артур Лапсаков

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