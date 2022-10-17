Из Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ сбежал тигр Ермак

Тигр Ермак сбежал из клетки в Этнографическом музее народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора Бурятии.

"Самец тигра Ермак сбежал из клетки в районе 16:00 (11:00 мск). Он не вышел за территорию музея", — приводит РИА "Новости" слова неназванной собеседницы.

Сейчас на месте работают ветеринары и представители МЧС, чтобы усыпить хищника и вернуть обратно. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. Директор учреждения Алексей Маладаев добавил, что тигр ведёт себя спокойно и неагрессивно.