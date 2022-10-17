В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей клиентке, желая завладеть её квартирой

В Краснодаре гадалка угрожала клиентке наложить смертельную порчу, если та не отдаст ей свою квартиру. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Краснодаре задержали гадалку по подозрению в вымогательстве. Видео © Telegram / 23 МВД

По данным полиции, местная жительница пользовалась услугами прорицательницы на протяжении трёх лет, она помогала ей в решении личных проблем. Гадалка уверяла, что для снятия порчи нужно несколько сеансов, которые стоили денег и драгоценностей.

"За каждый приём гадалка требовала передать ей не только денежное вознаграждение, но и ювелирные украшения. Таким образом, подозреваемая похитила у заявительницы около миллиона рублей", — уточнили в УМВД.

Со временем аппетиты прорицательницы выросли. Угрожая смертельной порчей, она потребовала у клиентки выставить на продажу квартиру и нашла риелтора. После этого потерпевшая обратилась в полицию. 51-летнюю гадалку задержали. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы по уголовной статье о вымогательстве.