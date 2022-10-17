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17 октября, 11:13

В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей клиентке, желая завладеть её квартирой

В Краснодарском крае за вымогательство и угрозы задержали гадалку

В Краснодаре гадалка угрожала клиентке наложить смертельную порчу, если та не отдаст ей свою квартиру. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Краснодаре задержали гадалку по подозрению в вымогательстве. Видео © Telegram / 23 МВД

По данным полиции, местная жительница пользовалась услугами прорицательницы на протяжении трёх лет, она помогала ей в решении личных проблем. Гадалка уверяла, что для снятия порчи нужно несколько сеансов, которые стоили денег и драгоценностей.

"За каждый приём гадалка требовала передать ей не только денежное вознаграждение, но и ювелирные украшения. Таким образом, подозреваемая похитила у заявительницы около миллиона рублей", — уточнили в УМВД.

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Со временем аппетиты прорицательницы выросли. Угрожая смертельной порчей, она потребовала у клиентки выставить на продажу квартиру и нашла риелтора. После этого потерпевшая обратилась в полицию. 51-летнюю гадалку задержали. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы по уголовной статье о вымогательстве.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали вооружённого мужчину, разгуливавшего возле Армянской церкви на Невском. При себе у него обнаружили, предположительно, огнестрельное оружие и ножи.

Обложка ©

Telegram / 23 МВД

Илья Суриков

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