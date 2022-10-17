Певица Кормухина вспомнила пророческие слова, которые когда-то сказала Пугачёвой
Певица Ольга Кормухина вспомнила пророческие слова, которые когда-то сказала коллеге Алле Пугачёвой. В беседе с Лайфом она отметила, что не может осуждать Примадонну, которая, по её мнению, находится в сложной ситуации.
Ольга Кормухина вспомнила пророческие слова, которые когда-то сказала Пугачёвой. Видео © LIFE
"Я не обсуждаю Аллу Пугачёву принципиально. Я думаю, она сейчас в очень сложной жизненной ситуации находится. <...> Когда-то я ей сказала такие слова в юности: "Когда-то случится так, что все будут против Вас, и я одна встану на Вашу сторону при любых раскладах", — отметила артистка.
Она подчеркнула, что "никогда не добивала лежачих". Кормухина также вспомнила, что Пугачёва какое-то время назад помогала ей достойно похоронить педагога, так как тогда понадобилось вмешательство "больших лиц", и это не даёт певице права "не то что осуждать, а даже обсуждать этого человека".
"Я считаю сложной ситуацией, когда такая волна хейта бурлит. Говорят, Бог — в мелочах, а дьявол — в крайностях, а крайности я не люблю", — заключила певица.
Стоит отметить, что Пугачёва и Кормухина долгое время близко дружили, однако ссора из-за профессиональных разногласий отдалила подруг. В долговременный конфликт эта история не вылилась, но и о былой близости в отношениях речь уже не шла — звёзды изредка созванивались, чтобы справиться о здоровье друг друга.
Напомним, Пугачёва с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Народная артистка СССР вернулась на родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль. После побега артистка передала фанатам привет и намекнула на воссоединение с мужем.
Кадр из видео LIFE