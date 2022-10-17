НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 октября, 11:28

В Госдуме заявили о завершении мобилизации в Москве в полном объёме

Депутат Картаполов: Частичная мобилизация в Москве завершена в полном объёме

Призыв по частичной мобилизации в Москве завершился в полном объёме, была проделана хорошо отлаженная, качественная работа военных комиссариатов, структур правительства города и мэра Сергея Собянина. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Говорил с военным комиссаром Москвы, и он подтвердил то, что многие шли в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки. Добровольческие подразделения были сформированы ещё до начала объявленной президентом частичной мобилизации. Добровольцы продолжают приходить", — заявил он.

"Все свободны": Пришедшие в призывной пункт москвичи застали завершение мобилизации

"Все свободны": Пришедшие в призывной пункт москвичи застали завершение мобилизации

Парламентарий добавил, что добровольцами без повесток записались сотни людей, и это не считая трёх добровольческих полков, которые были сформированы в столице ещё до начала мобилизации. По словам Картаполова, сотрудники силовых ведомств вместе с городскими службами провели громадную работу по сверке всех данных тех, кто сегодня хочет и может защищать Родину.

"Москва всегда славилась настоящими патриотами, защитниками Отечества. Со своей стороны мы вместе с Москвой сделаем для наших бойцов всё возможное: и словами, и делами!" — добавил Картаполов.

Военный комиссар Москвы: Столица выполнила план по частичной мобилизации

Военный комиссар Москвы: Столица выполнила план по частичной мобилизации

Напомним, сегодня, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении в столице частичной мобилизации. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие, добавил он.

Обложка ©

"Объясняем.рф"

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров