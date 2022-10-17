В Госдуме заявили о завершении мобилизации в Москве в полном объёме

Призыв по частичной мобилизации в Москве завершился в полном объёме, была проделана хорошо отлаженная, качественная работа военных комиссариатов, структур правительства города и мэра Сергея Собянина. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Говорил с военным комиссаром Москвы, и он подтвердил то, что многие шли в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки. Добровольческие подразделения были сформированы ещё до начала объявленной президентом частичной мобилизации. Добровольцы продолжают приходить", — заявил он.

Парламентарий добавил, что добровольцами без повесток записались сотни людей, и это не считая трёх добровольческих полков, которые были сформированы в столице ещё до начала мобилизации. По словам Картаполова, сотрудники силовых ведомств вместе с городскими службами провели громадную работу по сверке всех данных тех, кто сегодня хочет и может защищать Родину.

"Москва всегда славилась настоящими патриотами, защитниками Отечества. Со своей стороны мы вместе с Москвой сделаем для наших бойцов всё возможное: и словами, и делами!" — добавил Картаполов.