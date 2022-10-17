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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 11:32
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В МВД Украины призвали жителей сбивать дроны-камикадзе самостоятельно, но позже передумали

Глава МВД Украины Монастырский призвал жителей не сбивать дроны-камикадзе самостоятельно

Жителей Украины с оружием призвали самостоятельно не сбивать дроны-камикадзе. С таким заявлением выступил глава МВД страны Денис Монастырский после призыва советника министра внутренних дел Антона Геращенко атаковать такие беспилотники.

По словам Монастырского, неподготовленный человек вряд ли успешно справится с такой задачей. В худшем случае граждане могут получить ранения или нанести увечья другим, пишет телеграм-канал украинского издания "Страна".

Монастырский призвал сообщать полицейским о перемещении дронов, а не пытаться подстрелить их самостоятельно.

Киев атакован дронами-камикадзе
Киев атакован дронами-камикадзе

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные применяют в ходе военной спецоперации на Украине ручные электромагнитные комплексы, которые способны удалённо сбивать беспилотники противника. Это новое оружие позволило одному из подразделений за неделю нейтрализовать 20 дронов ВСУ.

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Getty Images / Richard Newstead

Илья Суриков
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