В МВД Украины призвали жителей сбивать дроны-камикадзе самостоятельно, но позже передумали

Жителей Украины с оружием призвали самостоятельно не сбивать дроны-камикадзе. С таким заявлением выступил глава МВД страны Денис Монастырский после призыва советника министра внутренних дел Антона Геращенко атаковать такие беспилотники.

По словам Монастырского, неподготовленный человек вряд ли успешно справится с такой задачей. В худшем случае граждане могут получить ранения или нанести увечья другим, пишет телеграм-канал украинского издания "Страна".

Монастырский призвал сообщать полицейским о перемещении дронов, а не пытаться подстрелить их самостоятельно.