В Подмосковье почти 4,5 тысячи мобилизованных получили выплату по 200 тысяч рублей

В Подмосковье мобилизованным, добровольцам и их семьям начали приходить единовременные выплаты. Так, почти четыре с половиной тысячи призванных на службу уже получили по 200 тысяч рублей, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв. По его словам, ещё 1,2 тысячи таких граждан получат средства сегодня.

"Деньги приходят в течение трёх дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что всё в порядке", — цитирует главу региона телеканал "360".

Воробьёв отметил, что выплаты помогут семьям мобилизованных решить необходимые вопросы. Кроме того, власти области поддержат родных бойцов в части кредитных каникул, устройства в детские сады, школы и не только. По словам губернатора, в каждом округе откроется штаб поддержки семей призванных на службу. Сейчас функционирует уже 60 таких площадок, где работают социальные работники, психологи, юристы и волонтёры.