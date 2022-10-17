Прыгать не надо: Эксперт опровергла известные способы спасения в падающем лифте

Психолог Елена Костюк, которая специализируется на помощи в чрезвычайных ситуациях, в беседе с "Газетой.ru" опровергла популярные способы спасения в падающем лифте. Эксперт отметила, что попытка прыгнуть вверх за долю секунд до удара, чтобы снизить скорость, может только ухудшить ситуацию, если человеку удастся это сделать.

"При условии, что вы сохраните присутствие духа и олимпийскую реакцию, чтобы справиться с этим, наилучшее снижение скорости, на которое вы могли бы надеяться, составит две или три мили в час. Скорее всего, вы ударитесь головой о потолок, усугубив свои травмы", — отметила Костюк.

Она добавила, что не поможет уберечь себя и другая рекомендация: стоять во время падения с согнутыми коленями. Некоторые эксперты считают, что так получится смягчить удар. Однако психолог уверяет, что эффективность такого способа точно не известна. Более того, есть риск, что подобным подходом можно травмировать ноги и получить перелом костей.

Не спасёт и совет лечь на спину вниз кабины и закрыть лицо и голову, чтобы уменьшить силу столкновения. Однако при падении в маленьком лифте это лучший способ выжить, заметила эксперт. В то же время Костюк подчеркнула, что пользоваться этими знаниями не придётся, так как современные подъёмные машины максимально безопасны.