Силуанов считает, что сейчас неподходящее время для повышения налогов
Министр финансов Антон Силуанов считает, что сейчас "далеко не самое подходящее время" для повышения налоговой нагрузки на граждан. Об этом он заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов назвал налогообложение "очень чувствительным моментом".
"Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще его трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный", — сказал министр.
Ранее юристы напомнили россиянам о необходимости уплаты налогов до 1 декабря. Расчёт налога за квартиру, землю и транспорт производит ИФНС, граждане получают уведомления. Кроме того, один раз в жизни россияне имеют право получить от государства до 650 тысяч рублей. Эта сумма — возврат налогов, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, а также при погашении ипотеки. Вычет можно получать в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой службы. Подробнее читайте здесь.
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ТАСС / Алексей Зотов