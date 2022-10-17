Силуанов считает, что сейчас неподходящее время для повышения налогов

Министр финансов Антон Силуанов считает, что сейчас "далеко не самое подходящее время" для повышения налоговой нагрузки на граждан. Об этом он заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов назвал налогообложение "очень чувствительным моментом".

"Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще его трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный", — сказал министр.