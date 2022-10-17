Нехватка электроэнергии может привести к остановке заводов и фабрик в Италии

Италия может приостановить промышленное производство в период с декабря по февраль в связи с необходимостью ограничения использования электроэнергии. Как сообщает газета Il Messaggero, данная мера станет частью чрезвычайного плана по экономии энергии, который итальянские власти рассматривают в случае, если Россия немедленно прекратит экспорт газа в страну.

Министерство экологического перехода Италии прогнозирует две возможные даты отключения газа — в начале ноября или в январе 2023 года. В первом случае возникнет дефицит в 1,15 миллиарда кубометров голубого топлива. Для его возмещения потребуется принудительное сокращение потребления и переход к нормированию, продолжительность которого в промышленности составит 31 день.

При этом ранее итальянские власти заявляли, что страна полностью готова к предстоящей зиме и защищена от потенциальных перебоев в поставках со стороны Москвы. Больше поводов для беспокойств в Риме вызывает зима 2023–2024 годов.