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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 11:58
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Военный комиссар из Подмосковья добровольцем отправился в зону спецоперации

Военный комиссар городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области Артур Уланов отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Военный комиссар из Подмосковья заявился на СВО добровольцем. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Действовать собираюсь в соответствии с опытом, имеющимся у меня. У ребят не просто боевая атмосфера, они знают, для чего они едут. Они едут защищать Родину, организовывать правильно мероприятия в соответствии со всеми новыми стандартами", — заявил Артур Уланов.

Военком пожелал всем, кто был мобилизован для участия в СВО, поскорее вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Свердловской области записался добровольцем для участия в специальной военной операции, несмотря на уговоры трёх жён и наличие четырёх детей. Ему дали отсрочку, но мужчина отказался от неё.

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Telegram / Zvezdanews

Илья Суриков
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