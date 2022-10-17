Военный комиссар из Подмосковья добровольцем отправился в зону спецоперации

Военный комиссар городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области Артур Уланов отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Военный комиссар из Подмосковья заявился на СВО добровольцем. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Действовать собираюсь в соответствии с опытом, имеющимся у меня. У ребят не просто боевая атмосфера, они знают, для чего они едут. Они едут защищать Родину, организовывать правильно мероприятия в соответствии со всеми новыми стандартами", — заявил Артур Уланов.

Военком пожелал всем, кто был мобилизован для участия в СВО, поскорее вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.