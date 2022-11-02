Врач объяснила, что не так с мифом о "восьми стаканах воды в день"

Здоровому человеку, проживающему в умеренном климате, необходимо выпивать около 2,5–3,5 литра жидкости в день, а совет про восемь стаканов воды не является универсальным. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Мария Сергеева. По словам специалиста, для поддержки водного баланса необязательно пить только воду. Для этого можно использовать еду, например, фрукты или овощи, также подойдут чай или сок.

"В среднем, для здорового человека, живущего в умеренном климате, достаточно примерно 2,5–3,5 литра жидкости в день. Большинству здоровых людей достаточно пить по потребности, когда вы чувствуете жажду", — сказала она.

Специалист назвала важной составляющей для работы организма и здоровья поддержание водного баланса, однако уточнила, что единой нормы потребления воды не существует и для каждого человека эта цифра индивидуальная.

"Необязательно пить только воду, водный баланс можно восполнить и с помощью еды (фрукты, овощи, супы и так далее) и других напитков (чай, сок). Поэтому совет про восемь стаканов воды — не универсальный, норма жидкости для каждого человека индивидуальна", — добавила Сергеева.