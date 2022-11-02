Человек-паук и Фредди Крюгер подрались в петербургском баре на Хэллоуин

Человек-паук устроил драку с Фредди Крюгером в одном из питерских баров. Так он решил отомстить за проигрыш в конкурсе костюмов во время празднования Хэллоуина, пишет РИА "Новости".

В ходе голосования победил мужчина в образе маньяка-убийцы, однако такой исход не понравился супергерою. "Паучок" начал спорить с сотрудниками заведения, а потом решил высказать своё недовольство и самому победителю. В итоге петербуржцы перешли от слов к делу, и перепалка переросла в драку. Костюмированных гостей попытались успокоить своими силами, однако в итоге всё же пришлось вызвать полицию.

Кстати, согласно данным охранной компании "Delta системы безопасности", в ходе празднования Дня Всех Святых также были задержаны две ведьмы, Смерть с косой, несколько оборотней и даже Черепашки-ниндзя в полном составе.