Хайди Клум опять перещеголяла всех звёзд, заявившись на Хэллоуин в костюме червя

Супермодель Хайди Клум — королева Хэллоуина, с этим не поспоришь и это всем давно известно. Каждый год бывший ангелочек Victoria's Secrets придумывает такие наряды для самого ужасного дня в году, что диву даёшься — откуда такая фантазия? Хайди так любит Хэллоуин, что давно закатывает собственные вечеринки 31 октября, на которые приходит весь бомонд. На вчерашней были замечены и актёры, и модели, и певцы, и предприниматели, в частности миллиардер Илон Маск.

Сама Клум вышла к публике в образе червя, которого насадил на удочку одноглазый рыбак — её муж Том Каулитц. А брат Тома, Билл Каулитц, на один вечер стал Русалочкой. У фанатов только один вопрос: "Как в таком сложносочинённом костюме Хайди ела, пила и ходила в туалет?" Красота требует жертв, а эффектность — терпения, ответим мы.

Билл Каулиц, Хайди Клум и Том Каулиц на вечеринке Хайди Клум в честь Хэллоуина 2022 года. Фото © Getty Images / Taylor Hill

Что думают по поводу образа Клум в русскоязычном сегменте Интернета? "Лучше бы наоборот 😁 женщина-червячок не возбуждает", "По крайней мере оригинально. А не как обычно бывает у многих — "костюм шлюхи", "Оригинально, но мерзко", "Чем старше становится, тем страннее увлечения", "В какашку бы ещё нарядилась", "На рыбалку захотелось:) Костюм прикольный, не всем же в секси-ведьмочек рядиться", "Совсем спятила 😀. Продвигает насекомную повестку", "Мерзость какая, неужели кому-то нравится?😳".