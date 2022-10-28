Наш ответ Хэллоуину: 10 костюмов, которые русские мамы смастерили для утренников

Утренники в детсадах, всевозможные праздники в школах, конкурсы в университетах и на свадьбах, корпоративы на работе — русский человек в течение жизни наряжается не раз в году, а регулярно. Причём наряды предпочитает делать сам, ведь готовые костюмы — для слабаков. Собрали 10 примеров шикарных образов, которые не каждому под силу повторить.

"Детский костюм на утренник", — crazy_kutas.

Фото © Twitter / crazy_kutas

"Знакомая сшила ребёнку на новогодний утренник костюм Альфа! Какая же зависть!" — MariaKozlovaa.

Фото © Twitter / MariaKozlovaa

"Контрольная примерка костюмов снеговика и куклы. Завтра утренник. Борин костюм сшила с нуля, для Вали нашла платье старшей, мишурой прикрыла старые пятна от лака для ногтей)), с бантом долго возилась, чтоб стоял, а не лежал", — Ludmilk47460219.

Фото © Twitter / Ludmilk47460219

"У кого ещё мама креативила и делала костюм овцы-проститутки на детский утренник?" — na_sdlnkv.

Фото © Twitter / na_sdlnkv

"Нашёл старую фотографию с утренника 2002 года. Помню, костюм мама сшила сама, ха-ха. Телепузик ПО передаёт вам пламенный джингелбелс", — sssaaallleeekkk.

Фото © Twitter / sssaaallleeekkk

"Уровень подколов от моих родителей: нарядить меня в 9 лет на новогодний детский утренник в костюм дьявола из секс-шопа", — jupi_g.

Фото © Twitter / jupi_g

"Мой сынище 30 лет назад", — dasima2010.

Фото © Twitter / dasima2010

Фото © Twitter / Igorusha_

"Горжусь хвостом, который для детсадовского утренника сделала, с каркасом, так что гнётся. Дочка до сих пор им играет. Гусары, молчать", — Batpillow.

Фото © Pikabu / Batpillow

"А у меня был воришка-енот. Хвост получился большим и, кажется, тяжеловатым, когда в саду надели — мелкий его не признал: мол, что за мешающая какашка.

Маску я пыталась сшить, но в итоге оказалось, что вариант с горячим клеем получается круче (ушки смазать, вставить на основу, основу промазать по краям, накрыть другой тканью и прогладить сверху, чтоб наверняка сцепилось + однородность)", — TanyaFreebie.

Фото © Pikabu / TanyaFreebie