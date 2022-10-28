Любовный гороскоп с 31 октября по 6 ноября: Что принесёт коридор затмений каждому знаку зодиака

30 октября 2022 года Марс уйдёт в ретроградное движение на несколько месяцев, и разворот Красной планеты, безусловно, будет влиять на каждого из нас. Причём накладывается это всё на осенний коридор затмений (25 октября – 8 ноября), поэтому предстоящую неделю лёгкой точно не назовёшь. Что принесёт период с 31 октября по 6 ноября на любовный фронт каждого из знаков зодиака, поделилась астролог Вера Хубелашвили.

Любовный прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября для знака зодиака Овен

Овнам в первую неделю ноября 2022 года следует отвечать на прихоти второй половины холодным рассуждением и логикой. Фото © Freepik / Vectonauta

Эти представители огненной стихии в период с 31 октября по 6 ноября могут столкнуться с капризами любимого человека. На прихоти и причуды, суть которых понять сложно, Овну следует отвечать холодным рассуждением и логикой. Астролог советует не пытаться реагировать эмоциями на эмоции, а в особо сложные моменты ориентироваться на прошлый опыт.

Любовный прогноз для знака зодиака Телец с 31 октября по 6 ноября

У тех носителей знака зодиака Телец, кто находится в стабильных отношениях, появится назойливый поклонник. Фото © Freepik / Vectonauta

Эти представители земной стихии в период с 31 октября по 6 ноября не должны поддаваться на манипуляции противоположного пола. Нужно быть верными своим принципам, а ещё помнить, что лишь мы сами в ответе за свои отношения. Те Тельцы, кто не первый месяц не одиноки, вполне могут съезжаться со второй половинкой. При этом им не стоит навязывать своё мнение относительно благоустройства дома. Если у партнёра другие мысли по этому поводу, сейчас лучше уступить. У некоторых Тельцов появится назойливый поклонник, и это несмотря на стабильные длительные отношения.

Любовный прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября для знака зодиака Близнецы

Рождённые под знаком зодиака Близнецы люди могут выйти на новый уровень любовных отношений, если и они сами, и партнёр приложат к этому усилия. Фото © Freepik / Vectonauta

Представители воздушной стихии Близнецы должны помнить, что чужой опыт не отражает ситуаций, происходящих в их жизни, поэтому и ориентироваться на него не стоит. Носители этого знака зодиака выйдут на новый уровень отношений, если и они сами, и партнёр прикладывают равнозначные усилия. Начало ноября 2022 года — лучшее время для принятия решений, кардинально влияющих на жизнь. При этом у второй половинки должен быть выбор, в противном случае отношениям будет нанесён большой урон.

Любовный прогноз для знака зодиака Рак с 31 октября по 6 ноября

Рождённым под знаком зодиака Рак в период с 31 октября по 6 ноября 2022 года не следует забывать про логику и не очаровываться второй половинкой. Фото © Freepik / Vectonauta

Этим представителям водной стихии не стоит выкладывать все карты на стол и рассказывать возлюбленному/возлюбленной о прошлых промахах: велик шанс испортить свой привлекательный образ. Ракам следует не забывать про логику и не очаровываться второй половинкой. На уступки можно идти, но не в ущерб собственным интересам.

Любовный прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября для знака зодиака Лев

Львы в первую неделю третьего месяца осени 2022 года могут усилить связь с партнёром, если готовы регулярно обсуждать все волнующие вопросы. Фото © Freepik / Vectonauta

Эти представители огненной стихии в период с 31 октября по 6 ноября вполне могут сменить место жительства, что благоприятно скажется на личных отношениях. Усилить связь с партнёром Львы могут регулярным обсуждением всех волнующих вопросов. Негативное воздействие на любовный союз этого знака зодиака окажут ссоры и склоки. Отношения могут выйти на новый уровень у тех пар, где оба партнёра работают над ними.

Любовный прогноз для знака зодиака Дева с 31 октября по 6 ноября

У Дев в начале ноября 2022-го есть все шансы поразить партнёра оригинальным свиданием. Фото © Freepik / Vectonauta

Носителям знака зодиака Дева астролог Вера Хубелашвили советует оставить попытки решить финансовые вопросы, тревожащие вторую половину. Дело в том, что подобным поведением эти представители земной стихии лишь обостряют конфликты в паре. Если хотите сейчас впечатлить партнёра, позовите его на свидание, которое пройдёт по оригинальному сценарию.

Любовный прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября для знака зодиака Весы

Одинокие представители знака зодиака Весы в период с 31 октября по 6 ноября вполне могут повстречать любовь. Фото © Freepik / Vectonauta

Людям, рождённым под знаком зодиака Весы, в ближайшую неделю потребуется значительная решимость, чтобы справиться с капризами второй половинки. Эти представители воздушной стихии должны помнить, что секреты на то и секреты, что их держат за зубами, поэтому тайны партнёра лучше оставить при себе, а не раскрывать близким. Сейчас не время бояться перемен, даже внезапных: все изменения на пользу, пусть и кажутся неподъёмными, переживаются болезненно. Те Весы, кто пока одинок, в период с 31 октября по 6 ноября вполне могут встретить любовь.

Любовный прогноз для знака зодиака Скорпион с 31 октября по 6 ноября

Носителям знака зодиака Скорпион сейчас не следует проявлять излишнюю настойчивость, если речь идёт о сексе. Фото © Freepik / Vectonauta

Этим представителям водной стихии не стоит поторапливать партнёра, когда речь идёт о принятии решений, к которым вторая половинка пока не готова. Изобретательность Скорпионов в свиданиях сейчас как нельзя кстати для романтики. Людям этого знака зодиака нужно не забывать следить за внешностью, а ещё помнить, что излишняя настойчивость в интимном плане может легко отпугнуть объект обожания.

Любовный прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября для знака зодиака Стрелец

У Стрельцов в начале ноября могут возникнуть несущественные разногласия со второй половиной, касающиеся бытовых вопросов. Фото © Freepik / Vectonauta

Носители знака зодиака Стрелец могут столкнуться с несущественными разногласиями со второй половиной по бытовым вопросам. Этим огненным людям необходимо помнить о важности разговоров с партнёром на личные темы. Сейчас не получится выставить себя в лучшем свете, ведь окружающие прекрасно считывают фальшь.

Любовный прогноз для знака зодиака Козерог с 31 октября по 6 ноября

Козероги в начале ноября 2022-го не должны попасться на крючок старых чувств. Фото © Freepik / Vectonauta

В Козерогах в начале третьего месяца осени могут проснуться старые чувства, их надо подавлять. Острые моменты в отношениях сейчас лучше трансформировать в страсть. Азарт помогут вернуть активные ухаживания и совместная деятельность.

Любовный прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября для знака зодиака Водолей

Некоторые обладатели знака зодиака Водолей в ноябре 2022-го могут удариться в ностальгию по бывшим, и лучший выход из ситуации — сказать себе "стоп". Фото © Freepik / Vectonauta

Если отношения со второй половинкой в последнее время испортились, реанимировать их можно уютом и покоем. Некоторые носители знака зодиака Водолей могут удариться в ностальгию и решить встретиться с кем-то из бывших, но этого лучше не делать. Важно помнить, что не всеми моментами жизни следует делиться с партнёром, в противном случае можно обидеть любимого человека. Для одиноких представителей воздушной стихии сейчас самое время вести активную жизнь: есть все шансы на бурный роман.

Любовный прогноз для знака зодиака Рыбы с 31 октября по 6 ноября

Рыбам в первую неделю ноября будет не до романтики — есть дела поважнее. Фото © Freepik / Vectonauta