Эти пять имён носят мужчины, у которых всегда есть деньги

С древних времён сведущие люди уделяли особое внимание именам и старались с их помощью облегчить жизнь и судьбу человека. Мальчикам выбирали имена, которые добавляют мужественности, сил, здоровья. С течением времени также было отмечено, что каждому имени покровительствует определённая планета или звезда. Они вносят свои энергии в жизнь человека и способны наградить особыми качествами. Все эти наблюдения записывались в магические гримуары и тщательно хранились тайными обществами, рассказал Лайфу астролог Андрей Харрис. Экстрасенс назвал нам пять имён мужчин, на которых женщинам стоит обратить внимание, если хотят жить в богатстве и роскоши.

Александр

Имя греческого происхождения Александр состоит из двух корней: Алекс — защитник — и Андрос — мужчина, сильный. Именно эти энергии и притягивают деньги. Но у Алекса есть и второй бонус — это покровительство планеты Венеры. Именно Венера, названная в честь древнеримской богини любви, даёт жизненный комфорт, дорогие квартиры и вещи, так что Сашам повезло вдвойне.

Андрей

Покровительство Юпитера даёт Андрею земные почести, материальные достижения, щедрые подарки поклонников и поклонниц, а также сильный денежный канал. Звуки имени обладают сильной андрогинной энергией, в результате к обладателю имени словно магнитом притягиваются деньги. Кроме того, подарить Андрею быстрое и случайное богатство может влияние Урана.

Артём

Происхождение имени Артём восходит к покровительнице Луны и охоты Артемиде. В сочетании с дополнительным аспектом к Венере это несёт в жизнь Тёмы подарки богов. Луна защищает и оставляет невредимым, а Венера отвечает за красивую и богатую жизнь. Главное, чтить силы природы!

Виктор

Энергия Марса и Юпитера, опять же в сочетании с Ураном, награждает Виктора качествами удачливого предпринимателя. Этот мужчина способен делать деньги из воздуха. А если Витя начнёт выделять немного средств на благотворительность, Юпитер наградит его любыми земными благами.

Юрий

Корень имени Юрий исходит от "Георгиос" — земледелец, возделывавший земли. А как мы знаем, деньги — это энергия Земли. Поэтому сам Юрий и есть денежный поток. Покровительствует Юрам снова Юпитер, что даёт высокий социальный статус и безбедное существование.