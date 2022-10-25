Как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать 25 октября

Частное солнечное затмение 25 октября произойдёт во втором градусе Скорпиона в период с 12:00 до 16:00 мск. Пик затмения Солнца придётся примерно на 14:00 по Москве. Сегодня же, 25 октября, случится новая Луна в Скорпионе. Этот день крайне важно провести правильно. Рекомендации, как действовать в солнечное затмение, дала астролог Инна Любимова. Ещё специалист объяснила, почему нельзя смотреть на затмение.

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: что нужно делать

Подарите себе покой и отдых в этот день. И тогда ближайшие полгода пройдут более гармонично, чем планировалось. Используйте практики и расслабляющие процедуры для подавления негативных эмоций, например, медитации, массажи и спа-процедуры

Частичное затмение Солнца 25 октября 2022-го: что нельзя делать

В день солнечного затмения категорически нельзя:

В 14:00 по мск загадайте желание, направленное на избавление. От чего вы хотите освободиться? Что должно уйти из вашей жизни в ближайшие полгода, чтобы вы были самым счастливым человеком?

Поскольку 25 октября начинается кармический коридор затмений (период между затмениями Солнца и Луны), пространство вокруг должно быть почищено. Если не сделали этого, обязательно приберитесь, посоветовала астролог Вера Хубелашвили.

Откажитесь от чая/кофе и прочих угощений даже от самых любимых коллег или соседок. Это крайне неблагоприятно, и вы даже не можете догадываться, какую заложите информацию через это. Будьте максимально бережны к себе, творите свою счастливую судьбу! Ведь в такие периоды мы сами закладываем долгосрочные программы…

Ритуалы на новолуние-2022

Есть разные ритуалы, которые допустимо провести 25 октября — в день, когда Луна станет новой и произойдёт частное затмение Солнца. Можно обратиться к Вселенной с заветными просьбами:

настройтесь на позитив, разожгите огонь и поведайте пламени о своих мечтах;

поделитесь своими желаниями рядом с любым открытым источником воды;

напишите письмо, в котором опишите, чего боитесь, а затем сожгите послание.

Если во время проведения обрядов увидите "танцующие" языки огня или брызги, услышите треск, можете быть уверены, что ваш запрос донесён до высших сил.