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24 октября, 22:05

Как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать 25 октября

Сегодня же произойдёт новолуние в Скорпионе, которое астрологи окрестили фатальным. Как действовать и что нельзя делать 25 октября, какие обряды обязательно провести в этот день — в материале Лайфа.

<p>Как действовать и чего не делать в день частного затмения Солнца 25 октября 2022-го — в материале Лайф.ру. Обложка © Freepik / <a href="https://www.freepik.com/free-vector/space-sky-background-with-solar-eclipse_5753455.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kjpargeter</a></p>

Как действовать и чего не делать в день частного затмения Солнца 25 октября 2022-го — в материале Лайф.ру. Обложка © Freepik / kjpargeter

Частное солнечное затмение 25 октября произойдёт во втором градусе Скорпиона в период с 12:00 до 16:00 мск. Пик затмения Солнца придётся примерно на 14:00 по Москве. Сегодня же, 25 октября, случится новая Луна в Скорпионе. Этот день крайне важно провести правильно. Рекомендации, как действовать в солнечное затмение, дала астролог Инна Любимова. Ещё специалист объяснила, почему нельзя смотреть на затмение.

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: что нужно делать

В день затмения Солнца обязательно:

  • пейте как можно больше чистой воды — по возможности не менее двух литров. Вода вымоет лишний негатив и подготовит к встрече с непростым астрологическим явлением;
  • будьте расслаблены, лучше всего 25 октября снизить уровень социальной активности, можно взять выходной. "Частое взаимодействие с людьми — лишний повод для конфликтных ситуаций в этот день", — объяснила Любимова;
  • сделайте что-то хорошее, например, помогите нуждающимся;
  • откажитесь от решения важных вопросов и дел.

Подарите себе покой и отдых в этот день. И тогда ближайшие полгода пройдут более гармонично, чем планировалось. Используйте практики и расслабляющие процедуры для подавления негативных эмоций, например, медитации, массажи и спа-процедуры

Инна Любимова

Астролог

<p>Подарите себе покой и отдых в этот день. И тогда ближайшие полгода пройдут более гармонично, чем планировалось. Используйте практики и расслабляющие процедуры для подавления негативных эмоций, например, медитации, массажи и спа-процедуры</p>
<p>Подарите себе покой и отдых в этот день. И тогда ближайшие полгода пройдут более гармонично, чем планировалось. Используйте практики и расслабляющие процедуры для подавления негативных эмоций, например, медитации, массажи и спа-процедуры</p>

Частичное затмение Солнца 25 октября 2022-го: что нельзя делать

В день солнечного затмения категорически нельзя:

  • переедать, поскольку велика вероятность отравления в случае перегрузки организма;
  • любоваться самим моментом затмения — иначе притяните повышенную эмоциональность на ближайшие шесть месяцев;
  • выходить из дома и садиться за руль, особенно в пик затмения Солнца;
  • подписывать важные договоры, заключать сделки;
  • нервничать и конфликтовать, жадничать, выяснять отношения;
  • заниматься сексом, спортом, тренироваться;
  • стричь волосы и ногти;
  • ложиться на плановую операцию.

В 14:00 по мск загадайте желание, направленное на избавление. От чего вы хотите освободиться? Что должно уйти из вашей жизни в ближайшие полгода, чтобы вы были самым счастливым человеком?

Инна Любимова

Астролог

<p>В 14:00 по мск загадайте желание, направленное на избавление. От чего вы хотите освободиться? Что должно уйти из вашей жизни в ближайшие полгода, чтобы вы были самым счастливым человеком?</p>
<p>В 14:00 по мск загадайте желание, направленное на избавление. От чего вы хотите освободиться? Что должно уйти из вашей жизни в ближайшие полгода, чтобы вы были самым счастливым человеком?</p>

Поскольку 25 октября начинается кармический коридор затмений (период между затмениями Солнца и Луны), пространство вокруг должно быть почищено. Если не сделали этого, обязательно приберитесь, посоветовала астролог Вера Хубелашвили.

Откажитесь от чая/кофе и прочих угощений даже от самых любимых коллег или соседок. Это крайне неблагоприятно, и вы даже не можете догадываться, какую заложите информацию через это. Будьте максимально бережны к себе, творите свою счастливую судьбу! Ведь в такие периоды мы сами закладываем долгосрочные программы…

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Откажитесь от чая/кофе и прочих угощений даже от самых любимых коллег или соседок. Это крайне неблагоприятно, и вы даже не можете догадываться, какую заложите информацию через это. Будьте максимально бережны к себе, творите свою счастливую судьбу! Ведь в такие периоды мы сами закладываем долгосрочные программы…</p>
<p>Откажитесь от чая/кофе и прочих угощений даже от самых любимых коллег или соседок. Это крайне неблагоприятно, и вы даже не можете догадываться, какую заложите информацию через это. Будьте максимально бережны к себе, творите свою счастливую судьбу! Ведь в такие периоды мы сами закладываем долгосрочные программы…</p>

Ритуалы на новолуние-2022

Есть разные ритуалы, которые допустимо провести 25 октября — в день, когда Луна станет новой и произойдёт частное затмение Солнца. Можно обратиться к Вселенной с заветными просьбами:

  • настройтесь на позитив, разожгите огонь и поведайте пламени о своих мечтах;
  • поделитесь своими желаниями рядом с любым открытым источником воды;
  • напишите письмо, в котором опишите, чего боитесь, а затем сожгите послание.

Если во время проведения обрядов увидите "танцующие" языки огня или брызги, услышите треск, можете быть уверены, что ваш запрос донесён до высших сил.

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Что изменит солнечное затмение 25 октября и как повлияет на мировую политику, Лайфу рассказал астролог Александр Зараев. Специалист предупредил, что ближайшие недели станут пиковой фазой — противостояние негативным влияниям космической погоды требует особых усилий.

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Марта Белова

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