Как вести себя в день солнечного затмения и что категорически нельзя делать 25 октября
Сегодня же произойдёт новолуние в Скорпионе, которое астрологи окрестили фатальным. Как действовать и что нельзя делать 25 октября, какие обряды обязательно провести в этот день — в материале Лайфа.
Как действовать и чего не делать в день частного затмения Солнца 25 октября 2022-го — в материале Лайф.ру. Обложка © Freepik / kjpargeter
Частное солнечное затмение 25 октября произойдёт во втором градусе Скорпиона в период с 12:00 до 16:00 мск. Пик затмения Солнца придётся примерно на 14:00 по Москве. Сегодня же, 25 октября, случится новая Луна в Скорпионе. Этот день крайне важно провести правильно. Рекомендации, как действовать в солнечное затмение, дала астролог Инна Любимова. Ещё специалист объяснила, почему нельзя смотреть на затмение.
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: что нужно делать
В день затмения Солнца обязательно:
- пейте как можно больше чистой воды — по возможности не менее двух литров. Вода вымоет лишний негатив и подготовит к встрече с непростым астрологическим явлением;
- будьте расслаблены, лучше всего 25 октября снизить уровень социальной активности, можно взять выходной. "Частое взаимодействие с людьми — лишний повод для конфликтных ситуаций в этот день", — объяснила Любимова;
- сделайте что-то хорошее, например, помогите нуждающимся;
- откажитесь от решения важных вопросов и дел.
Подарите себе покой и отдых в этот день. И тогда ближайшие полгода пройдут более гармонично, чем планировалось. Используйте практики и расслабляющие процедуры для подавления негативных эмоций, например, медитации, массажи и спа-процедуры
Частичное затмение Солнца 25 октября 2022-го: что нельзя делать
В день солнечного затмения категорически нельзя:
- переедать, поскольку велика вероятность отравления в случае перегрузки организма;
- любоваться самим моментом затмения — иначе притяните повышенную эмоциональность на ближайшие шесть месяцев;
- выходить из дома и садиться за руль, особенно в пик затмения Солнца;
- подписывать важные договоры, заключать сделки;
- нервничать и конфликтовать, жадничать, выяснять отношения;
- заниматься сексом, спортом, тренироваться;
- стричь волосы и ногти;
- ложиться на плановую операцию.
В 14:00 по мск загадайте желание, направленное на избавление. От чего вы хотите освободиться? Что должно уйти из вашей жизни в ближайшие полгода, чтобы вы были самым счастливым человеком?
Поскольку 25 октября начинается кармический коридор затмений (период между затмениями Солнца и Луны), пространство вокруг должно быть почищено. Если не сделали этого, обязательно приберитесь, посоветовала астролог Вера Хубелашвили.
Откажитесь от чая/кофе и прочих угощений даже от самых любимых коллег или соседок. Это крайне неблагоприятно, и вы даже не можете догадываться, какую заложите информацию через это. Будьте максимально бережны к себе, творите свою счастливую судьбу! Ведь в такие периоды мы сами закладываем долгосрочные программы…
Ритуалы на новолуние-2022
Есть разные ритуалы, которые допустимо провести 25 октября — в день, когда Луна станет новой и произойдёт частное затмение Солнца. Можно обратиться к Вселенной с заветными просьбами:
- настройтесь на позитив, разожгите огонь и поведайте пламени о своих мечтах;
- поделитесь своими желаниями рядом с любым открытым источником воды;
- напишите письмо, в котором опишите, чего боитесь, а затем сожгите послание.
Если во время проведения обрядов увидите "танцующие" языки огня или брызги, услышите треск, можете быть уверены, что ваш запрос донесён до высших сил.
Что изменит солнечное затмение 25 октября и как повлияет на мировую политику, Лайфу рассказал астролог Александр Зараев. Специалист предупредил, что ближайшие недели станут пиковой фазой — противостояние негативным влияниям космической погоды требует особых усилий.