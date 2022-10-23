Психолог назвала три простые и рабочие методики по поиску мотивации

Недостаток мотивации способен тормозить как рабочие процессы, так и личное развитие, и даже портить отношения с окружающими. Многие из нас упускают энтузиазм из-за пресловутой лени и старых привычек, которые мешают двигаться вперёд и менять жизнь к лучшему. О том, что такое мотивация и почему найти её можем только мы сами, Лайфу рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова.

"Мотивация — это психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, определяющий его активность, организацию и устойчивость. И вот ведь какая удивительная вещь: самый лучший для вас эксперт по мотивации — это вы сами. Только вы сможете ответить себе же самому, что же заставит вас оторвать свою пятую точку от дивана или подушки и начать действовать", — отметила специалист.

Чтобы повысить мотивацию к работе, психолог рекомендует найти для себя высшую цель. У одних это могут быть деньги, а у других, кому важно развитие творческих и иных когнитивных навыков, в качестве мотиватора выступают мастерство и профессионализм. При этом собеседница предупредила, что на работе не следует ограничиваться служением исключительно собственным интересам. Действуя на благо компании или команды, человек в конечном итоге получит гораздо больше удовольствия, чем от удовлетворения собственных интересов.

Щербакова отметила, что чем сильнее загораешься какой-то идеей, тем легче движение к ней. Однако первоначальный импульс не может продолжаться вечно, поэтому для успеха важно поддерживать правильную мотивацию. В связи с этим специалист рассказала о трёх мотивационных практиках, которые помогут не сойти с дистанции. Так, по словам психолога, первая и самая простая методика заключается в воображении.

"Гораздо легче чего-то достичь, если вы можете представить, что уже достигли этого. Не слушайте никого, кто будет говорить вам: "Не рассказывай о своих мечтах, иначе они не сбудутся". <...> Если то, о чём вы мечтаете, вас вдохновляет, — ваше будущее, говорите о нём с другими людьми. Во-первых, чем больше вы о нём говорите, тем реальнее для вас оно становится. И, во-вторых, разговор о вашей мечте с другими людьми повышает вероятность найти людей, которые помогут её воплотить", — пояснила эксперт.

Вторая методика, по её словам, заключается во внутреннем покое. Чем спокойнее и увереннее человек говорит о сокровенной мечте, тем в конечном итоге большее количество людей согласится с ним. Секрет третьей практики кроется в гибкости. Данное качество помогает человеку противостоять различным жизненным неудачам, в также продолжать двигаться в намеченном направлении, подчеркнула Щербакова. В заключение психолог отметила, что не стоит бояться неудач, а, наоборот, их следует приветствовать, ведь неурядицы — это просто кирпичики, из которых складывается успех.