"Школы урезаны до костей": В Великобритании бьют тревогу из-за кризиса в образовательных учреждениях

Практически всем школам в Великобритании грозит финансовый кризис, поскольку деньги уйдут на электроэнергию и зарплаты. Если они не будут платить учителям, то лишатся необходимого преподавательского персонала, пишет The Guardian.

По данным издания, к следующему году деньги могут закончиться у 90% школ. По предварительным данным опроса Национальной ассоциации директоров школ, половина руководителей уверены, что в 2023 году они окажутся в убытке.

Директоров образовательных учреждений предупредили, что дальнейшее сокращение расходов может лишить их нужного преподавательского и вспомогательного персонала. Глава ассоциации Пол Уайтман заявил, что лёгких путей решения вопроса не осталось.

"Школы урезаны до костей. Это (дальнейшее сокращение расходов. — Прим. Лайфа) будет означать сокращение учебных часов, учителей и их помощников", — отметил он.

В некоторых случаях расходы на электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. К примеру, о такой проблеме заявил глава фонда Oasis и управляющий 52 академиями в Англии Стив Чалк. Им также нужно дополнительно 4,5 миллиона фунтов для повышения зарплат учителям.

При этом помощи от государства школам пока ждать не приходится. Ранее глава Минфина Джереми Хант заявил, что образовательные учреждения должны будут уменьшить расходы в рамках правительственного плана по сокращению задолженности.