Лайф публикует видео момента падения Су-30 на дом в Иркутске
Появилось новое видео падения военного самолёта в Иркутске
Момент падения военного самолёта Су-30 в Иркутске попал на видеорегистратор автомобиля. Лайф публикует кадры авиакатастрофы.
Момент падения военного самолёта в Иркутске. Видео © LIFE
На них видно, как истребитель практически по прямой падает на землю, после чего раздаётся взрыв и начинается пожар.
Напомним, предварительно, самолёт рухнул на двухэтажный дом по улице Пржевальского. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уже выехал на место.
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Кадр видео LIFE