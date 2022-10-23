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23 октября, 11:15
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Лайф публикует видео момента падения Су-30 на дом в Иркутске

Появилось новое видео падения военного самолёта в Иркутске

Момент падения военного самолёта Су-30 в Иркутске попал на видеорегистратор автомобиля. Лайф публикует кадры авиакатастрофы.

Момент падения военного самолёта в Иркутске. Видео © LIFE

На них видно, как истребитель практически по прямой падает на землю, после чего раздаётся взрыв и начинается пожар.

Видеорегистратор запечатлел момент падения военного самолёта в Иркутске

Видеорегистратор запечатлел момент падения военного самолёта в Иркутске

Напомним, предварительно, самолёт рухнул на двухэтажный дом по улице Пржевальского. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уже выехал на место.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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