Видеорегистратор запечатлел момент падения военного самолёта в Иркутске
Момент падения военного самолёта Су-30 в Иркутске попал на видеорегистратор проезжающего автомобиля. На кадрах видно, как над домами сначала появляется огонь, а затем столб чёрного дыма.
Момент падения военного самолёта в Иркутске. Видео © Telegram-канал "Москва 24"
Как уточнил губернатор региона Игорь Кобзев, самолёт упал на двухэтажный дом по улице Пржевальского. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, что 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
Кадр видео Telegram-канал "Москва 24"