В Иркутске на жилой район упал военный самолёт. Об этом Лайфу сообщил источник. Как уточнили в МЧС, крушение потерпел Су-30.

В Иркутске упал военный самолёт. Видео © LIFE

По нашим данным, летательный аппарат упал в Ленинском районе города. Судя по кадрам с места происшествия, которые оказались в распоряжении редакции, после падения начался пожар. Информации о пострадавших и погибших пока нет.