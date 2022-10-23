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23 октября, 10:46
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В Иркутске упал военный самолёт

В Иркутске на жилой район упал военный самолёт. Об этом Лайфу сообщил источник. Как уточнили в МЧС, крушение потерпел Су-30.

В Иркутске упал военный самолёт. Видео © LIFE

По нашим данным, летательный аппарат упал в Ленинском районе города. Судя по кадрам с места происшествия, которые оказались в распоряжении редакции, после падения начался пожар. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что уже выехал на место. По предварительным данным, самолёт рухнул на двухэтажный дом.

Пилот катапультировался за секунды до падения: Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

Пилот катапультировался за секунды до падения: Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

Ранее Лайф рассказывал, что 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Обложка ©

LIFE

Варвара Романова

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