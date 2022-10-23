В Иркутске упал военный самолёт
В Иркутске на жилой район упал военный самолёт. Об этом Лайфу сообщил источник. Как уточнили в МЧС, крушение потерпел Су-30.
В Иркутске упал военный самолёт. Видео © LIFE
По нашим данным, летательный аппарат упал в Ленинском районе города. Судя по кадрам с места происшествия, которые оказались в распоряжении редакции, после падения начался пожар. Информации о пострадавших и погибших пока нет.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что уже выехал на место. По предварительным данным, самолёт рухнул на двухэтажный дом.
Ранее Лайф рассказывал, что 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
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