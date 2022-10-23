Пилот катапультировался за секунды до падения: Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске
Опубликовано новое видео момента крушения Су-34 в Ейске
На новых кадрах момента крушения Су-34 в Ейске, снятых на видеорегистратор, запечатлён момент спасения пилота. Он катапультировался буквально за несколько секунд до падения воздушного судна. Ролик оказался в распоряжении Лайфа.
Новое видео крушения Су-34 в Ейске. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что самолёт летит в сторону жилого дома и на небольшом расстоянии от постройки пилот катапультируется. А уже в следующую секунду раздаётся взрыв и появляется огонь.
Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
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Telegram / SHOT