Пилот катапультировался за секунды до падения: Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

На новых кадрах момента крушения Су-34 в Ейске, снятых на видеорегистратор, запечатлён момент спасения пилота. Он катапультировался буквально за несколько секунд до падения воздушного судна. Ролик оказался в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что самолёт летит в сторону жилого дома и на небольшом расстоянии от постройки пилот катапультируется. А уже в следующую секунду раздаётся взрыв и появляется огонь.