Observador: Тела ребёнка и взрослого найдены после крушения самолёта немецкого миллионера
Тела двух человек обнаружены в ходе поисков пропавших без вести пассажиров частного самолёта, который исчез с радаров у берегов Коста-Рики. Об этом сообщает издание Observador.
По данным Министерства общественной безопасности страны, спасатели нашли тела взрослого и ребёнка. При этом личности погибших ведомство не раскрывает. По словам заместителя главы министерства Мартина Ариаса, тела и другие предметы были извлечены из самолёта. В поисковых работах принимают участие четыре корабля береговой охраны.
Напомним, частный самолёт с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики. Воздушное судно следовало из Мексики. На борту в том числе находился немецкий миллионер Райнер Шаллер. Обломки самолёта, предположительно, нашли в 28 километрах от аэропорта Лимон.