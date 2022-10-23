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23 октября, 08:33

Observador: Тела ребёнка и взрослого найдены после крушения самолёта немецкого миллионера

Тела двух человек обнаружены в ходе поисков пропавших без вести пассажиров частного самолёта, который исчез с радаров у берегов Коста-Рики. Об этом сообщает издание Observador.

По данным Министерства общественной безопасности страны, спасатели нашли тела взрослого и ребёнка. При этом личности погибших ведомство не раскрывает. По словам заместителя главы министерства Мартина Ариаса, тела и другие предметы были извлечены из самолёта. В поисковых работах принимают участие четыре корабля береговой охраны.

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Напомним, частный самолёт с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики. Воздушное судно следовало из Мексики. На борту в том числе находился немецкий миллионер Райнер Шаллер. Обломки самолёта, предположительно, нашли в 28 километрах от аэропорта Лимон.

Обложка ©

Observador

Светлана Оперук

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