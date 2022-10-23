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23 октября, 08:13

В России выявили минимальное с 26 июля количество заболевших ковидом за сутки

В России за сутки ковидом заразилось 8672 человека, это минимум с 26 июля

За сутки в России зарегистрировано 8672 новых случая заражения коронавирусом, что минимальное число с 26 июля, когда было выявлено 6183 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за последние 24 часа 10 578 пациентов, также зафиксировано 88 летальных исходов. Всего с начала пандемии в России выявлено 21 372 935 случаев заболевания, вылечилось 20 719 106 человек, умерло 389 537 граждан.

Врач рассказал, когда от постковидного синдрома можно умереть

Врач рассказал, когда от постковидного синдрома можно умереть

Накануне, 22 октября, в России выявили 9348 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 15 035 пациентов, скончалось 90 человек.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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