В России выявили минимальное с 26 июля количество заболевших ковидом за сутки
В России за сутки ковидом заразилось 8672 человека, это минимум с 26 июля
За сутки в России зарегистрировано 8672 новых случая заражения коронавирусом, что минимальное число с 26 июля, когда было выявлено 6183 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выздоровело за последние 24 часа 10 578 пациентов, также зафиксировано 88 летальных исходов. Всего с начала пандемии в России выявлено 21 372 935 случаев заболевания, вылечилось 20 719 106 человек, умерло 389 537 граждан.
Накануне, 22 октября, в России выявили 9348 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 15 035 пациентов, скончалось 90 человек.
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