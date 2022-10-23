Фитотерапевт пояснил, чем полезна калина и кому её употреблять нельзя
Фитотерапевт Лущик назвал калину природной аптекой
Чемпионкой по содержанию полезных веществ среди поздних осенних ягод многие признают калину. В ней есть и витамины, и ферменты, и минералы, необходимые для укрепления здоровья. Об этом рассказал фитотерапевт Михаил Лущик. Плоды противопоказаны только гипотоникам. Они содержат калий, который понижает давление, при этом он же полезен для сердца и печени, добавил специалист.
"Калий — это тот элемент, который важен для сердечной мышцы, для печени и других органов. Калий немного тормозит сердце, делает его удары реже, но сильнее, ускоряет работу кишечника, и, поскольку калий является в какой-то степени антагонистом кортизола и тестостерона, он выравнивает гормональный фон", — объяснил Лущик в интервью радио Sputnik.
По словам врача, калина содержит большое количество органических кислот (цис-аконитовая, хлорогеновая, янтарная, яблочная и целый ряд других). Они снабжают энергией все клетки, в том числе печени и сердечной мышцы, и придают человеку силы. Фитотерапевт пояснил, что собирать ягоду лучше всего именно в октябре, после первых заморозков, тогда плоды теряют горечь, а витамины сохраняются. Хранить их можно по-разному: заморозить, сделать сок, растереть с сахаром или мёдом и использовать эту смесь вплоть до весны.
Ранее Лайф писал, что нутрициолог Свиридова рекомендовала пить больше воды и есть тёплую пищу в период холодов. Из-за смены времён года в организме человека происходят изменения процессов обмена веществ. Она также посоветовала есть больше фруктов, овощей, ягод и зелени, поскольку они наиболее богаты витаминами.