"Проект стартовал": Первый спутник "Сферы" занял место на орбите

Разгонный блок вывел на заданные орбиты первый аппарат проекта "Сфера", а также три спутника "Гонец-М". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"В воскресенье, 23 октября 2022 года, три космических аппарата "Гонец-М" и первый спутник федерального проекта "Сфера" "Скиф-Д" доставлены на свои орбиты разгонным блоком "Фрегат", — говорится в сообщении госкорпорации.

Там уточнили, что космические аппараты "Гонец-М" низкоорбитальные. Они созданы для передачи данных, обеспечения спутниковой связи в любой точке Земли.

Что же касается "Скифа-Д", это спутник-демонстратор. Он предназначен для отработки новых технических решений российской системы высокоскоростного доступа в интернет "Сфера", аналога детища Илона Маска системы Starlink. А ещё для защиты орбитально-частотного ресурса.