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23 октября, 00:11

"Проект стартовал": Первый спутник "Сферы" занял место на орбите

Первый спутник "Сферы" и три "Гонца-М" выведены на орбиту

Разгонный блок вывел на заданные орбиты первый аппарат проекта "Сфера", а также три спутника "Гонец-М". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"В воскресенье, 23 октября 2022 года, три космических аппарата "Гонец-М" и первый спутник федерального проекта "Сфера" "Скиф-Д" доставлены на свои орбиты разгонным блоком "Фрегат", — говорится в сообщении госкорпорации.

Там уточнили, что космические аппараты "Гонец-М" низкоорбитальные. Они созданы для передачи данных, обеспечения спутниковой связи в любой точке Земли.

Что же касается "Скифа-Д", это спутник-демонстратор. Он предназначен для отработки новых технических решений российской системы высокоскоростного доступа в интернет "Сфера", аналога детища Илона Маска системы Starlink. А ещё для защиты орбитально-частотного ресурса.

"Сфера" из России против Starlink от Илона Маска. Сравниваем спутниковый интернет будущего

"Сфера" из России против Starlink от Илона Маска. Сравниваем спутниковый интернет будущего

Как рассказывал Лайф, дважды уникальный пуск ракеты "Союз" с этими спутниками с Восточного состоялся вечером 22 октября. Ранее сообщалось, что развёртывание всей спутниковой группировки "Сфера" начнётся с 2025 года. На это понадобится 180 миллиардов рублей.

Обложка ©

"Роскосмос"

Андрей Григорьев

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