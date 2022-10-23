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23 октября, 00:00

Мантуров рассказал, сколько спутников объединит российская "Сфера"

Мантуров: Группировка "Сфера" будет состоять из более чем 600 спутников

<p>Запуск ракеты с первым спутником для "Сферы". Фото © Telegram / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/7264" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Запуск ракеты с первым спутником для "Сферы". Фото © Telegram / "Роскосмос"

В рамках проекта "Сфера" будет создана спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов", — уточнил Мантуров через пресс-службу министерства по итогам запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Основная цель программы, напомнил Мантуров, — достижение высокого качества услуг связи в космосе. Министр указал на то, что это делается в интересах развития и безопасности РФ.

Наш ответ Маску: Запущен первый спутник программы "Сфера"

Наш ответ Маску: Запущен первый спутник программы "Сфера"

Как сообщал Лайф, ранее предполагалось, что развёртывание всей спутниковой группировки "Сфера" начнётся с 2025 года. На это понадобится 180 миллиардов рублей.

Арина Родионова

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