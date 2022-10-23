Мантуров рассказал, сколько спутников объединит российская "Сфера"

В рамках проекта "Сфера" будет создана спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов", — уточнил Мантуров через пресс-службу министерства по итогам запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Основная цель программы, напомнил Мантуров, — достижение высокого качества услуг связи в космосе. Министр указал на то, что это делается в интересах развития и безопасности РФ.