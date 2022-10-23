В офисе Зеленского рассказали о масштабах отключения электричества в стране

В девяти областях Украины вследствие ударов РФ по инфраструктуре страны свыше 1,3 миллиона абонентов остались без электричества. Об этом рассказал замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Он отметил, что удары были нанесены в том числе по Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областям.

"Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту", — рассказал Тимошенко телеканалу "Рада".

Он также уточнил, что ситуация с подачей электроэнергии в сеть усложняется тем, что попадания снарядов были как в подстанции, так и в генерирующие объекты.