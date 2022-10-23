Прямо у ринга: На видео попала драка Чимаева и брата Хабиба

Сразу после победы Ислама Махачева в Абу-Даби на UFC, во время его речи победителя, около ринга началась потасовка. Как выяснилось, это бывший одноклассник Ислама и брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов что-то не поделил с Хамзатом Чимаевым. Несколькими часами ранее он тоже одержал победу в турнире.

Чеченский швед Хамзат Чимаев посетил турнир как почётный гость, и, когда закончился бой Махачева, он подошёл к сидящему в первом ряду Абубакару. Сначала они пожали руки и начали что-то обсуждать, но внезапно Чимаев толкнул брата Хабиба. Нурмагомедов ему ответил, и завязалась потасовка. Их разняли охранники и друзья. Хабиб наблюдал за происходящим из клетки. Что именно стало причиной конфликта, неизвестно.