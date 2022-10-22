Второй после Хабиба: Махачев "задушил" Оливейру и стал новым чемпионом UFC
Россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе
Боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу в схватке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Таким образом, россиянин стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFS) в лёгком весе.
Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе. До Махачева этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Тот оставил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. Оливейра выступает в чемпионате с 2010 года, а чемпионский пояс принадлежал ему с декабря 2021 года. Тогда в титульном поединке бразилец победил американца Дастина Порье, а затем успешно провёл защиту против Гэтжи.
Ислам Махачев — 31-летний воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова. Поражение он потерпел только один раз, в 2015 году. А вот побед на счету нового чемпиона теперь 23. 33-летний Оливейра имеет в послужном списке 33 победы и девять поражений.
Ранее Лайф писал, что Пётр Ян уступил Шону О’Мэлли на турнире UFC в Абу-Даби. Схватка завершилась раздельным решением судей. Победитель этого боя будет бороться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с сильнейшим в противостоянии Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу.
VK / UFC