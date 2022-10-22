Второй после Хабиба: Махачев "задушил" Оливейру и стал новым чемпионом UFC

Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе. До Махачева этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Тот оставил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. Оливейра выступает в чемпионате с 2010 года, а чемпионский пояс принадлежал ему с декабря 2021 года. Тогда в титульном поединке бразилец победил американца Дастина Порье, а затем успешно провёл защиту против Гэтжи.