Россия отлично осведомлена об уязвимых местах украинской энергетики, поскольку та была создана во времена СССР. Такое пояснение читателям дала обозреватель журнала Time Сиара Ньюджент. Она отметила, что бывшие союзные республики имеют развитую и разветвлённую сеть энергоснабжения, которая обеспечивает города недорогим и универсальным отоплением благодаря советским инженерам.

"Спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьёзное ухудшение качества обслуживания из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии. На Украине по состоянию на 2021 год 53 процента городских домохозяйств всё ещё полагались на него", — заявила Ньюджент.

Она подчеркнула, что поэтому Россия многое знает об энергосистеме Украины, что делает эту отрасль Незалежной уязвимой для ударов.