Стало известно, почему задержали главу "Мотор Сич"

Главу украинского стратегического предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали, поскольку его заподозрили в работе на Россию. Об этом сообщает газета "Страна.ua" со ссылкой на свой высокопоставленный источник.

По его словам, задержаний было несколько. Кроме Богуслаева был также взят начальник департамента предприятия. Им зачитали обвинение в коллаборационизме и пособничестве "стране-агрессору", как в Киеве уже несколько лет называют Россию.

"В том числе по незаконным поставкам оптовых партий украинских авиадвигателей и ремонту российских вертолётов. Детали официально сообщим завтра", — сказал источник издания.