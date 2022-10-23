Стало известно, почему задержали главу "Мотор Сич"
"Страна": Главу "Мотор Сич" заподозрили в работе на Россию
Президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Главу украинского стратегического предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали, поскольку его заподозрили в работе на Россию. Об этом сообщает газета "Страна.ua" со ссылкой на свой высокопоставленный источник.
По его словам, задержаний было несколько. Кроме Богуслаева был также взят начальник департамента предприятия. Им зачитали обвинение в коллаборационизме и пособничестве "стране-агрессору", как в Киеве уже несколько лет называют Россию.
"В том числе по незаконным поставкам оптовых партий украинских авиадвигателей и ремонту российских вертолётов. Детали официально сообщим завтра", — сказал источник издания.
Как сообщал Лайф, Богуслаева задержали в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, главе "Мотор Сич" грозит пожизненное заключение.