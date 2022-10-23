Захарова: ЕС превращается в пространство беззакония

"Вызывает сожаление, что Евросоюз, объявивший себя главным стражем "порядка, основанного на правилах", всё больше превращается в пространство беззакония, где по политическим причинам допускается несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан", — указала Захарова в комментарии к итогам саммита ЕС, состоявшегося 20–21 октября.

По её словам, наглядным примером стала реакция ЕС на диверсии против "Северных потоков". Она отметила, что в заключениях ЕС ничего не сказано о необходимости провести какое-либо расследование, а это может говорить только о стойком нежелании узнать, кто является организатором терактов против самого крупного европейского инфраструктурного объекта, который строился для обеспечения энергетической безопасности стран Евросоюза.