Захарова: ЕС превращается в пространство беззакония
В Евросоюзе по политическим причинам не соблюдаются права иностранных инвесторов и других граждан. Таким образом, ЕС превращается в пространство беззакония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает сожаление, что Евросоюз, объявивший себя главным стражем "порядка, основанного на правилах", всё больше превращается в пространство беззакония, где по политическим причинам допускается несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан", — указала Захарова в комментарии к итогам саммита ЕС, состоявшегося 20–21 октября.
По её словам, наглядным примером стала реакция ЕС на диверсии против "Северных потоков". Она отметила, что в заключениях ЕС ничего не сказано о необходимости провести какое-либо расследование, а это может говорить только о стойком нежелании узнать, кто является организатором терактов против самого крупного европейского инфраструктурного объекта, который строился для обеспечения энергетической безопасности стран Евросоюза.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. В ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
VK / mid