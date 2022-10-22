В Херсоне объяснили причину перебоев с интернетом

У жителей Херсонской области возникли проблемы с доступом к кабельному интернету, потому что в регионе проводятся технические работы. Так ситуацию прокомментировали в местной администрации.

"Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев", — говорится в сообщении администрации области в телеграм-канале.