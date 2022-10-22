В Херсоне объяснили причину перебоев с интернетом
Власти Херсонской области: Перебои с интернетом возникают из-за технических работ
У жителей Херсонской области возникли проблемы с доступом к кабельному интернету, потому что в регионе проводятся технические работы. Так ситуацию прокомментировали в местной администрации.
"Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев", — говорится в сообщении администрации области в телеграм-канале.
Там добавили, что инженеры в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету.
Ранее Лайф писал, что жители южных областей Украины тоже рассказывали о проблемах с интернетом. До этого в системе Starlink нашли уязвимость в сфере безопасности, которая может быть выгодна Киеву.
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