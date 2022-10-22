Жители южных областей Украины фиксируют проблемы с подключением к Интернету

На юге Украины начались перебои с подключением к Интернету, сообщает организация NetBlocks, следящая за кибербезопасностью и управлением Сети.

"Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с Интернетом на юге Украины", — сказано в "Твиттере" платформы.