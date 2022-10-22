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22 октября, 13:55

Жители южных областей Украины фиксируют проблемы с подключением к Интернету

На юге Украины начались перебои с подключением к Интернету, сообщает организация NetBlocks, следящая за кибербезопасностью и управлением Сети.

"Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с Интернетом на юге Украины", — сказано в "Твиттере" платформы.

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Ранее Лайф писал, что в системе Starlink нашли уязвимость в сфере безопасности, которая может быть выгодна Киеву. По данным журнала MIT Technology Review, специалисты доказали, что данная система способна работать в качестве GPS.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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