Жители южных областей Украины фиксируют проблемы с подключением к Интернету
На юге Украины начались перебои с подключением к Интернету, сообщает организация NetBlocks, следящая за кибербезопасностью и управлением Сети.
"Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с Интернетом на юге Украины", — сказано в "Твиттере" платформы.
Ранее Лайф писал, что в системе Starlink нашли уязвимость в сфере безопасности, которая может быть выгодна Киеву. По данным журнала MIT Technology Review, специалисты доказали, что данная система способна работать в качестве GPS.
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