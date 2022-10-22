В системе Starlink нашли уязвимость в сфере безопасности, которая может быть выгодна Киеву

Учёные из Техасского университета в Остине нашли уязвимость Starlink в сфере безопасности, которая может быть выгодна Киеву. По данным журнала MIT Technology Review, специалисты доказали, что данная система способна работать в качестве GPS.

"В выводах Техасского университета отмечается возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. Тот факт, что [последовательности синхронизирующих сигналов] полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности", — сообщает издание.

Сигналы системы навигации, у которых доступен код, могут быть подделаны, чем и может воспользоваться Незалежная. Как отмечает журнал, Киев и его западные союзники постепенно понимают, что недостаточно знают о Starlink. Однако сейчас многих очень волнует безопасность системы, в частности её реакция на помехи.