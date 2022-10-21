Белый дом задумался о проверке сделок Маска после его высказываний об Украине

Заявления американского предпринимателя Илона Маска по теме Украины весьма обеспокоили Белый дом. В частности, из-за них в Вашингтоне задумались о проверке сделок бизнесмена, пишет Bloomberg.

"Чиновники администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink", — сказано в сообщении агентства.

Журналисты также узнали, что американские политики встревожены заявлениями Маска о финансировании Starlink на Украине и его "всё более дружественной позицией по отношению к России". Вызывают обеспокоенность и его планы приобрести "Твиттер" с группой иностранных инвесторов.