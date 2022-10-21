Белый дом задумался о проверке сделок Маска после его высказываний об Украине
Bloomberg: В Белом доме задумались о проверке сделок Маска после заявлений об Украине
Заявления американского предпринимателя Илона Маска по теме Украины весьма обеспокоили Белый дом. В частности, из-за них в Вашингтоне задумались о проверке сделок бизнесмена, пишет Bloomberg.
"Чиновники администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink", — сказано в сообщении агентства.
Журналисты также узнали, что американские политики встревожены заявлениями Маска о финансировании Starlink на Украине и его "всё более дружественной позицией по отношению к России". Вызывают обеспокоенность и его планы приобрести "Твиттер" с группой иностранных инвесторов.
В последнее время Илон Маск активно высказывается по теме Украины. Так, он выступил с предложением решения конфликта. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
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