Маск назвал свой сценарий разрешения украинского конфликта

Достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине. Такое мнение высказал американский предприниматель, миллиардер Илон Маск.

"Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдёт", — написал бизнесмен в "Твиттере".