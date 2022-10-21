Маск назвал свой сценарий разрешения украинского конфликта
Маск назвал компромисс по Крыму наиболее вероятным исходом конфликта на Украине
Достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине. Такое мнение высказал американский предприниматель, миллиардер Илон Маск.
"Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдёт", — написал бизнесмен в "Твиттере".
Заявление Маска стало ответом на публикацию другого пользователя соцсети, предложившего три сценария развития украинского кризиса. В этом списке — "вечная война", "ядерная война" и компромисс, при котором США дают понять Украине, что Крым ей больше не принадлежит.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
ТАСС / ЕРА / Carina Johansen