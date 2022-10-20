До рвоты и диареи: Десятки пожилых испанцев отведали лазанью в Италии и горько пожалели
Il Messaggero: В Италии около 70 пожилых испанских туристов отравились лазаньей
Более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии. Об этом сообщает газета il Messaggero.
По информации издания, путешественники заселились в один из отелей в провинции Варезе. До этого они побывали на обеде в одном из местных ресторанов, где попробовали на обед традиционное блюдо итальянской кухни. Первые симптомы отравления проявились у 75 человек к вечеру, а уже утром сотрудники отеля вызвали скорую помощь. В итоге шестеро отдыхающих были госпитализированы.
В группу туристов входили граждане Испании в возрасте от 64 до 84 лет. Причиной отравления с диареей и рвотой они считают лазанью, которую им подали в ресторане после прилёта в миланский аэропорт "Мальпенса".
Ранее Лайф писал, что в Будве (Черногория) 96 туристов из Европы отравились в отеле. Все отдыхающие жаловались на похожие симптомы отравления после употребления пищи в гостинице, где проживали. Многие в итоге были отправлены в клинику.
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