До рвоты и диареи: Десятки пожилых испанцев отведали лазанью в Италии и горько пожалели

Более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии. Об этом сообщает газета il Messaggero.

По информации издания, путешественники заселились в один из отелей в провинции Варезе. До этого они побывали на обеде в одном из местных ресторанов, где попробовали на обед традиционное блюдо итальянской кухни. Первые симптомы отравления проявились у 75 человек к вечеру, а уже утром сотрудники отеля вызвали скорую помощь. В итоге шестеро отдыхающих были госпитализированы.

В группу туристов входили граждане Испании в возрасте от 64 до 84 лет. Причиной отравления с диареей и рвотой они считают лазанью, которую им подали в ресторане после прилёта в миланский аэропорт "Мальпенса".