Адмирал США сделал прогноз на вторжение Китая на Тайвань

Власти Китая могут предпринять силу в отношении Тайваня ещё до 2024 года. Такое мнение высказал командующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей. По его словам, Пекин способен перейти к военному способу решения тайваньского вопроса намного раньше, чем предполагали в Вашингтоне.

"Нужно готовиться к возможности китайского вторжения на Тайвань намного раньше 2024 года. По моему мнению, такая возможность будет в 2022 году или, теоретически, в 2023 году. Я вовсе не паникёр, но это не такая проблема, которая может исчезнуть по нашему желанию", — приводит слова командующего ВМС Штатов The Financial Times.