Адмирал США сделал прогноз на вторжение Китая на Тайвань
Глава ВМС США не исключил, что Китай применит силу против Тайваня ещё до 2024 года
Власти Китая могут предпринять силу в отношении Тайваня ещё до 2024 года. Такое мнение высказал командующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей. По его словам, Пекин способен перейти к военному способу решения тайваньского вопроса намного раньше, чем предполагали в Вашингтоне.
"Нужно готовиться к возможности китайского вторжения на Тайвань намного раньше 2024 года. По моему мнению, такая возможность будет в 2022 году или, теоретически, в 2023 году. Я вовсе не паникёр, но это не такая проблема, которая может исчезнуть по нашему желанию", — приводит слова командующего ВМС Штатов The Financial Times.
Ранее, напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне наблюдают за шагами Пекина по созданию "новой нормальности".
В августе этого года армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Её поездка усугубила отношения между сторонами.
ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO