НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 20:26

Адмирал США сделал прогноз на вторжение Китая на Тайвань

Глава ВМС США не исключил, что Китай применит силу против Тайваня ещё до 2024 года

Власти Китая могут предпринять силу в отношении Тайваня ещё до 2024 года. Такое мнение высказал командующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей. По его словам, Пекин способен перейти к военному способу решения тайваньского вопроса намного раньше, чем предполагали в Вашингтоне.

"Нужно готовиться к возможности китайского вторжения на Тайвань намного раньше 2024 года. По моему мнению, такая возможность будет в 2022 году или, теоретически, в 2023 году. Я вовсе не паникёр, но это не такая проблема, которая может исчезнуть по нашему желанию", — приводит слова командующего ВМС Штатов The Financial Times.

Китай не исключил силового решения "тайваньского вопроса"

Китай не исключил силового решения "тайваньского вопроса"

Ранее, напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне наблюдают за шагами Пекина по созданию "новой нормальности".

В августе этого года армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Её поездка усугубила отношения между сторонами.

Китай не исключает применения силы при решении тайваньского вопроса

Китай не исключает применения силы при решении тайваньского вопроса

Обложка ©

ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров