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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 19:50
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США признали, что Минск не участвует в российской спецоперации

Белый дом: США не имеют данных об участии ВС Белоруссии в спецоперации на Украине

Власти Соединённых Штатов считают, что Вооружённые силы Белоруссии не участвуют в российской военной спецоперации на Украине, а также в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Ираном. Такими сведениями поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Говоря о приписываемых Тегерану поставках ударных БПЛА в Россию, он сообщил, что свидетельств того, что Белоруссия участвует в передаче этих беспилотников, их применении или обучении их использованию, не имеется.

МО Белоруссии: Совместная с Россией группировка войск приступила к выполнению задач
МО Белоруссии: Совместная с Россией группировка войск приступила к выполнению задач

"Мы не видели участия белорусских военных в боевых действиях на Украине", — сказал Кирби.

Напомним, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. 16 октября из Российской Федерации в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. И сегодня она уже приступила к выполнению задач.

В Погранкомитете Белоруссии заявили об опасной ситуации на границе с Украиной
В Погранкомитете Белоруссии заявили об опасной ситуации на границе с Украиной
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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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