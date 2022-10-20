США признали, что Минск не участвует в российской спецоперации
Белый дом: США не имеют данных об участии ВС Белоруссии в спецоперации на Украине
Власти Соединённых Штатов считают, что Вооружённые силы Белоруссии не участвуют в российской военной спецоперации на Украине, а также в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Ираном. Такими сведениями поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Говоря о приписываемых Тегерану поставках ударных БПЛА в Россию, он сообщил, что свидетельств того, что Белоруссия участвует в передаче этих беспилотников, их применении или обучении их использованию, не имеется.
"Мы не видели участия белорусских военных в боевых действиях на Украине", — сказал Кирби.
Напомним, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. 16 октября из Российской Федерации в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. И сегодня она уже приступила к выполнению задач.
ТАСС / Пётр Ковалёв