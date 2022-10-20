США признали, что Минск не участвует в российской спецоперации

Власти Соединённых Штатов считают, что Вооружённые силы Белоруссии не участвуют в российской военной спецоперации на Украине, а также в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Ираном. Такими сведениями поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Говоря о приписываемых Тегерану поставках ударных БПЛА в Россию, он сообщил, что свидетельств того, что Белоруссия участвует в передаче этих беспилотников, их применении или обучении их использованию, не имеется.