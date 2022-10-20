США готовят документ о выделении Киеву новой военной помощи
Конгрессмены США готовятся принять закон о помощи Украине до 50 миллиардов долларов
До января следующего года американские конгрессмены готовятся принять закон о выделении Киеву новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Как сообщили телеканалу NBC неназванные источники в Конгрессе, считается, что этих денег хватит на весь следующий год.
Закон хотят принять в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса после промежуточных ноябрьских выборов займёт "более скептическую позицию" в части помощи Киеву. Ещё в сентябре американские законодатели утвердили очередной транш Украине на 12 миллиардов долларов. Источники утверждают, что новый пакет значительно превышает эту сумму.
Как сказал сенатор-республиканец, осведомлённый о планах Конгресса, этой суммы будет достаточно, "чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год".
"По сравнению с этим 12-миллиардный пакет представляется как мелочь", — похвалился собеседник телеканала.
Ранее, напомним, Киев пришёл в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times. Тем временем Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.
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