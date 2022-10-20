США готовят документ о выделении Киеву новой военной помощи

До января следующего года американские конгрессмены готовятся принять закон о выделении Киеву новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Как сообщили телеканалу NBC неназванные источники в Конгрессе, считается, что этих денег хватит на весь следующий год.

Закон хотят принять в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса после промежуточных ноябрьских выборов займёт "более скептическую позицию" в части помощи Киеву. Ещё в сентябре американские законодатели утвердили очередной транш Украине на 12 миллиардов долларов. Источники утверждают, что новый пакет значительно превышает эту сумму.

Как сказал сенатор-республиканец, осведомлённый о планах Конгресса, этой суммы будет достаточно, "чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год".