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20 октября, 01:40

"40 миллиардов, работая из дома": Сын Трампа поиздевался над "особым даром" Зеленского

Сын Дональда Трампа высмеял Зеленского за способность выпрашивать деньги

Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги. Улыбающийся украинский лидер изображён на фото в традиционной футболке цвета хаки.

Telegram / Donald Trump Jr

Telegram / Donald Trump Jr

"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — гласит текст подписи к фотографии.

Трамп-младший таким образом намеревался, вероятно, намекнуть на постоянные обращения президента Украины к странам и организациям Запада с просьбами выделить денег на закупку вооружения.

NI спрогнозировал сроки поражения Украины без поддержки США

NI спрогнозировал сроки поражения Украины без поддержки США

Напомним, ранее президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дмитрий Алексиевич

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