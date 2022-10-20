"40 миллиардов, работая из дома": Сын Трампа поиздевался над "особым даром" Зеленского

Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги. Улыбающийся украинский лидер изображён на фото в традиционной футболке цвета хаки.

Telegram / Donald Trump Jr

"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — гласит текст подписи к фотографии.

Трамп-младший таким образом намеревался, вероятно, намекнуть на постоянные обращения президента Украины к странам и организациям Запада с просьбами выделить денег на закупку вооружения.