"40 миллиардов, работая из дома": Сын Трампа поиздевался над "особым даром" Зеленского
Сын Дональда Трампа высмеял Зеленского за способность выпрашивать деньги
Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги. Улыбающийся украинский лидер изображён на фото в традиционной футболке цвета хаки.
Telegram / Donald Trump Jr
"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — гласит текст подписи к фотографии.
Трамп-младший таким образом намеревался, вероятно, намекнуть на постоянные обращения президента Украины к странам и организациям Запада с просьбами выделить денег на закупку вооружения.
Напомним, ранее президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.
Telegram / Zelenskiy / Official